Nebi Hatipoğlu: Yerli Firmalara Yapılan Boykot Ahlaksızlık

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, oluşturulan boykot listesiyle ilgili olarak, "Yüzbinlerce insanımıza ekmek kapısı olan, ülkemizin ekonomisine milyarlarca katkı sağlayan markalara bu ahlaksızlık yapılır mı" dedi.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, açıklamasını sosyal medya üzerinden yayımladı. Hatipoğlu'nun açıklamasında, "Ne zaman ülke başını yukarı doğru kaldırsa sokak eylemleri çağrısı geliyor.

Gezi'yi hatırlayalım. Ekonomi yolunda, işler tıkırında idi. Bir anda sokaklar karıştı. Yine baş aktör CHP'ydi tabii ki. Ekonomik dengeler altüst oldu. Şimdi yine küresel ekonomik krizden çıkmak üzereyiz. Faizler düşmeye, fiyat istikrarı sağlanmaya başlamıştı. Tam 'ohh' diyecektik ki, aynı senaryo yine devrede. Öte yandan şuna dikkatinizi çekmek istiyorum kardeşlerim; Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) hukuksuz şekilde boykota çağırdığı firmalara bakın lütfen. yüzde 100 Türk sermayeli yerli, milli firmalar tamamı. Bazılarının basın, medya ile uzaktan, yakından alakası yok. (Sonra bir de utanıp, 'listeden çıkarttık' diyor.) Ordu Yardımlaşma Kurumu yani. Küresel dev rakiplerin Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede tekerine çomak sokan yerli firmalarımızdan. Şimdi bunların ne alakası var eylemlerle" ifadeleri yer aldı.

"Olayları derinlemesine inceleyin, okuyun ve öyle kanaat oluşturun"

Gösterilere katılan vatandaşlara da uyarıda bulunan Milletvekili Hatipoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Türk insanının sahibi olduğu, yüzbinlerce insana ekmek kapısı olan ve ülke ekonomisine milyarlarca katkı sağlayan markalara bu ahlaksızlık yapılır mı? Siz bir kere hükümetimizden ki ne açıklamalara muhattap kaldık yerli, milli firmalarımıza boykot çağrısı duydunuz mu? Böyle devlet adamlığı olur mu? Tüm kardeşlerimden rica ediyorum, lütfen at izi it izine karışmasın! Olayları derinlemesine inceleyin, okuyun ve öyle kanaat oluşturun." - ESKİŞEHİR