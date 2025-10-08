Haberler

Nebi Hatipoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Kanunu Üzerine Konuştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi amacını taşıyan Karayolları Kanunu ile ilgili müzakerelere katıldı ve milletin ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapacaklarını vurguladı.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda müzakerelere katıldı.

Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, karayollarında sürdürülebilir ve güvenli ulaşımın sağlanmasını amacıyla ele alınan 214 sıra sayılı Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri öncesi gündeme dair müzakerelerde bulundu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen müzakerelere katılım sağladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, "Milletimizin beklenti ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkentten şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi

Bir ili karıştıran görüntü! Tonlarcası yakalandı, bize yedireceklerdi
Feyza Altun 'Gözaltı listesinde yokum' dediği anda alındı

"Gözaltı listesinde yokum" dedi, polis kapısını çaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.