Nebi Hatipoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Kanunu Üzerine Konuştu

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda müzakerelere katıldı.

Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, karayollarında sürdürülebilir ve güvenli ulaşımın sağlanmasını amacıyla ele alınan 214 sıra sayılı Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri öncesi gündeme dair müzakerelerde bulundu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen müzakerelere katılım sağladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, "Milletimizin beklenti ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR