AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cevap Verdi

Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir ilçe belediye başkanları tanıtım toplantısında kendisi hakkında ağır sözler kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı için bugün Eskişehir'e geldi. Porsuk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan programda konuşan Özel, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. İYİ Parti'de milletvekili seçildikten sonra AK Parti'ye geçtiği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olduğu için Özel tarafından eleştirilen Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakalım 31 Mart'ta Eskişehir, kendi öz evladının mı, yoksa yönetemediği İstanbul'dan kentimizi dizayn etmeye kalkanların kayyumunun mu arkasında duracak?" dedi.

"Oyları topladı ve Recep Tayyip Erdoğan partisine geçti"

Eskişehir'de belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Özel, "Birisi daha bir yılı bile olmadan, geçen sene 14 Mayıs gününde, bundan 10 ay önce Eskişehirlilerin karşısına çıktı ve 'Ben Recep Tayyip Erdoğan'a muhalifim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin ona verdiği desteğe inanmıyorum, doğru bulmuyorum. Ben iyi bir insanım. İYİ Parti'de muhalefet yapmak üzere sizden destek istiyorum' dedi. Eskişehirlilerden oy aldı. Oy bir kentin bir siyasetçiye emanet ettiği namusudur. O oyları aldı ve bilmediğimiz bir şey var. Oyları alırken bir yandan da AK Parti'den teşvikleri alıyormuş. Onu sonradan öğrendik. Oyları muhalefetim, AK Parti'nin karşısındayım, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındayım diye topladı ve Recep Tayyip Erdoğan partisine geçti. Şimdi de 'Eskişehir'i bana verin, ben yöneteyim" ifadelerini kullanmıştı.

"Kendi genel başkanına kumpas kurmuş zatın, Eskişehirlilere ders vermeye ne hakkı ne de haddi var"

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Özgür Özel'e cevap verdi. Kendisini eleştiren Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Hatipoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Kendi genel başkanına, kendi büyükşehir belediye başkanına kumpas kurmuş zatın, çıkıp Eskişehirlilere ders vermeye ne hakkı ne de haddi var. 31 Mart'ta Eskişehir bakalım kendi öz evladının mı, yoksa yönetemediği İstanbul'dan kentimizi dizayn etmeye kalkanların kayyumunun mu arkasında duracak? Her türlü kutuplaştırma çabası Eskişehir'de geçersizdir. Ben her hemşehrime fayda sağlama, hayatına olumlu anlamda dokunma niyetinde ve çabasındayım. Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde devam edecek." - ESKİŞEHİR