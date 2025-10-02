Haberler

Nebi Hatipoğlu'ndan İsrail'in Sumud Filosu'na Saldırısına Tepki

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı Netanyahu hükümetinin zulmü olarak değerlendirdi ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Sumud Filosu'na yapılan saldırı, Netanyahu hükümetinin zulmünün ve hukuksuzluğunun en açık göstergesidir" dedi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Gazze filosu, uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. Şu ana kadar 37'si Türk olmak üzere 200'den fazla kişinin İsrail askerlerince alıkonulduğu bildirildi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Milletvekili Hatipoğlu'nun açıklamasında, "Sumud Filosu'na yapılan saldırı, Netanyahu hükümetinin zulmünün ve hukuksuzluğunun en açık göstergesidir. Bu barbarca eylem sadece Filistin halkını değil, adalet ve insanlık değerlerini hedef almıştır. Uluslararası toplum sessiz kalamaz, zulme ortak olmamak için derhal harekete geçmek zorundadır. Sumud Filosu mazlumların umudu, insanlığın vicdan çağrısıdır" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

