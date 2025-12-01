Nebi Hatipoğlu'ndan Eskişehirspor'a Hakem İtirazı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, " Eskişehirspor'un hakemlerle sorunu giderek büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunuyorum, dün ki Eskişehirspor maçı düzgünce izlenmeli ve alt liglerde dönen dümenler varsa ortaya çıkartılmalıdı" dedi.

Eskişehirspor, Nesine 3. Lig'in 11. haftasında Tire 2021 FK deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Milletvekili Hatipoğlu, maçla ilgili bir açıklamada bulundu. Eskişehirspor'un önceki sene federasyon ve hakemlerle ciddi problemler yaşadığını hatırlatan Hatipoğlu'nun açıklamasında, "Güç, bela 3. Lig'e çıkmayı başardık. Ancak bakıyorum ki Eskişehirspor'un hakemlerle sorunu giderek büyüyor. Dün 2 pozisyon var ki, ikiside hakemin gözü önünde, gezegenin neresine giderseniz gidin yüzde 100 penaltıdır. Gözden kaçamayacak kadar, hakem hatası denilemeyecek kadar net penaltılar. Burada TFF'ye çağrıda bulunuyorum, dün ki Eskişehirspor maçı düzgünce izlenmeli ve alt liglerde dönen dümenler varsa ortaya çıkartılmalıdır. Birkaç defa 'talihsizlik' dedik, geçtik. Bir daha demeyeceğiz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR