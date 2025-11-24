Haberler

Nebi Hatipoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eğitime adanan her ömrün milletin en kıymetli mirası olduğunu vurguladı ve tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, eğitime adanan her ömrün milletin yarınlarına bırakılan en kıymetli miras olduğunu söyledi.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hatipoğlu'nun mesajında, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, geleceğimizi büyük bir emekle inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Eğitime adanan her ömür, milletimizin yarınlarına bırakılan en kıymetli mirastır. Çocuklarımızın kalbine dokunan, onları bilgiyle, ahlakla ve umutla yetiştiren tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
