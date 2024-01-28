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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, öğrencilere projelerini açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 'Gençlik Buluşması' etkinliğine katılan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, öğrencilere sınırsız ulaşım imkanı sağlayan 50 liralık abonman kart ve kültür sanat harcamalarında kullanılabilecek 500 TL'lik kart müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 'Gençlik Buluşması' etkinliğine katılan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, öğrencilere yönelik projelerini açıkladı. Hatipoğlu, öğrencilere sınırsız ulaşım imkanı sağlayan 50 liralık abonman kart ve kültür sanat harcamalarında kullanılabilecek 500 TL'lik kart müjdesi verdi.

AK Parti'nin belediye başkan adayları tanıtım toplantısı için Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki programın ardından AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ile beraber Eskişehir Vehbi Koç Kongre Salonu'ndaki 'Gençlik Buluşması' etkinliğine katıldı. Düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nebi Hatipoğlu, salonda alkış ve tezahüratlarla karşılandı. Gençlerle sohbet eden Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de yaşayan gençler için birçok proje hazırlandığını belirtti. Projelerin bir kısmını açıklayan Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Eskişehir'i öğrenci kenti olarak açıklıyoruz ama buradaki gençler öğrenci olduklarını hissetmiyorlar. Biz bu konu hakkında öğrenci arkadaşlarımızla görüştük ve neler istediklerini sorduk. Aldığımız geri dönüşler neticesinde bir sürü projemizi hazırladık ama bunlardan birkaçını açıklamak istiyorum. Açıkçası tüm projeleri açıklamak istemiyorum, çünkü ne söylersek bizim projelerimizi kendi projeleri gibi açıklıyorlar. Öncelikle öğrencilerin yaşadığı kampüs ve çevresindeki alanlarda internet ücretsiz olacak. Eskişehir'de ulaşım çok pahalı olduğu için öğrencilerimiz çok sıkıntı çekiyor. Biz öğrencilerimize bir ulaşım kartı planlıyoruz. Bu kart bugünün fiyatıyla 50 liralık aylık abonman şeklinde olacak ve öğrenciler istedikleri kadar ulaşım sağlayabilecekler. Ayrıca öğrencilerin Eskişehir'deki kültür ve sanat etkinliklerinden daha çok faydalanabilmesi için öğrencilere yönelik 'Kültür ve Sanat Kartı' çıkaracağız. Bu karttan aylık 500 TL'lik kültür ve sanat harcaması yapabilecekler."

Gençlik Buluşması'nda öğrencilerin Eskişehir Teknik Üniversitesi'ndeki (ESTÜ) ulaşım konusunda sorunlar yaşadığını, ulaşım için çalışma istediklerini ifade eden Nebi Hatipoğlu, "Değil ESTÜ, ulaşım için çalışma her nereye gerekiyorsa oraya ulaşımı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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