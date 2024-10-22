Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'in ihtiyaç ve eksikliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarette bulunarak Eskişehir'in ihtiyaçlarını ve eksiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nebi Hatipoğlu'nu Dolmabahçe Sarayı Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Hatipoğlu, Eskişehir'in ihtiyaç ve eksikliklerine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a detaylı bir bilgilendirme sundu. Ardından, yaklaşan Eskişehir il kongresi ve AK Parti'nin 2028 vizyonu çerçevesinde değerlendirmelerde bulunuldu.

"Tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz"

Görüşmeyle ilgili paylaşım yapan Hatipoğlu, "Eskişehir'imizin eksikliklerinin giderilmesi ve gerekli yatırımların sağlanması adına tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR