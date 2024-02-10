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Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Dost Dernekler Platformu'na ziyarette bulundu

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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Dost Dernekler Platformu'na ziyarette bulundu. Platformu oluşturan derneklerin başkanlarından faaliyetleri hakkında bilgiler alan Hatipoğlu, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Eskişehir için hazırlanan projelerinden bahseden Hatipoğlu, Eskişehir'in tüm bölgelerini kalkındırmayı ve hizmet eşitliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Dost Dernekler Platformu'na ziyarette bulundu.

Platformu oluşturan derneklerin başkanlarından faaliyetleri hakkında bilgiler alan Hatipoğlu, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Eskişehir için hazırlanan projelerinden bahseden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Maksadımız Eskişehir'in değişmesini ve gelişmesini sağlamak. Eskişehir'de çok güzel olan 1-2 bölgemiz var ama gerçekten yaşam standartları çok düşük olan bölgelerimizin sayısı kat kat fazla. Biz öncelikle kentimizdeki tüm vatandaşların eşit hizmet almasını sağlayacağız. Bazı mahallelere hizmet verilirken, diğerlerine verilmiyor. Aslında vatandaşlar aynı parayı ödüyor ama hizmet eşit dağılmıyor. Vatandaşın refahını yükseltip, Eskişehir'in tüm bölgelerini kalkındırmayı sağlarken; trafik, altyapı ve çevre düzenlemesi sorunlarını tamamıyla çözeceğiz. Eskişehir'de yatırım yapılması gerekiyor ve bu yatırımları bizden başka kimse yapmıyor, yapmayacağı da bellidir. Bu mesele parti meselesi değil Eskişehir'in beka meselesidir. Eskişehir'de vatandaşa nasıl hizmet edileceğini tüm Türkiye'ye göstereceğiz."

Kaynak: AA / Politika

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