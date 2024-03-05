Üye Girişi
Haberler

Nebi Hatipoğlu Eskişehir'de Dernekleri ve Mahalleleri Ziyaret Etti

Güncelleme:

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de faaliyet gösteren dernekleri ziyaret etti ve uzak mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, derneklerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Ayrıca Hatipoğlu, mahallelerde yapmayı planladığı projeleri açıkladı ve vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağını belirtti.

Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, kentte faaliyet gösteren bazı derneklere ziyarette bulundu, il merkezine uzak mahallerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mihalıççıklılar Yaptırma Yaşatma Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği ziyaretinde, Dernek Başkanı Cemalettin Ürgüp ve üyelerle görüşen Hatipoğlu, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Hatipoğlu, hazırlanan projeler ile sorunların çözüme kavuşacağını belirtti.

Hatipoğlu daha sonra Eskişehir Yurttan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (ESYURTDER) ziyaret etti.

Dernek Başkanı Adnan Özbaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir görüşme yapan Hatipoğlu, yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlerin yerel yönetimlere olan beklentilerini dinledi.

"Vatandaşlarımızı rahata kavuşturacağız"

Hatipoğlu, Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılcaören ve Gündüzler mahallelerine de ziyarette bulundu.

Kızılcaören Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluşan Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Meşale, alkış ve tezahüratlar eşliğinde yapılan karşılama töreninde dua edildi, kurban kesildi.

Hemşehrilerine seslenen Hatipoğlu, yaptığı konuşmada gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "İnşallah 31 Mart'ta göreve geldiğimizde kent merkezinde bir, iki mahalleye gösterilen hizmetleri buradaki mahallelerimize de getireceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen isteklerin hepsini dinleyip gerekli çalışmaları yapmak için çalışacağız. Köyden mahalleye dönen yerlerde yol problemi var. Ayrıca köy ve ilçelerden yeteri kadar otobüs gitmediği için ulaşımda da sorunlar var. Tüm bu sorunları çözerek, vatandaşlarımızı rahata kavuşturacağız." dedi.

"Belediyenin sorumluluktan kaçması gibi bir şey düşünülemez"

Gündüzler Mahallesi'ni de ziyaret eden Hatipoğlu, vatandaşlara hizmet etmek için hazırlanan projelerinden bahsetti.

Hatipoğlu, ilçe ve mahallelerdeki vaatlerinin bir kısmını açıkladı. Vatandaşların sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok kıymetli Gündüzlerli hemşehrilerimiz, yaklaşık 1800 kişilik bir nüfusunuz var. Onun için ihtiyaçlarınız diğer mahallelere göre biraz daha fazla. Gündüzler'in de altyapı problemi var. Ben buradan söz veriyorum, kentimizde altyapı, yol çalışmaları ve diğer problemleriniz için var gücümüzle çalışacağız. Muhtarlarımızla görüştüğümde, Büyükşehir Belediyesinin 'Para yok' diyerek, sorumluluktan kaçtığını söylüyorlar. Belediyenin sorumluluktan kaçması gibi bir şey düşünülemez. Belediyenin görevi vatandaşa hizmet etmek ve bu hizmet için gerekli kaynağı sağlamaktır. İnşallah 31 Mart'tan sonra böyle bir sorunumuz kalmayacak. Ayrıca biz bazı köylerimize, Gündüzler gibi büyük köylerimizde gençlerimizin köyde sosyalleşebilmeleri için genç kardeşlerimizin, kadın kardeşlerimizin köyde çeşitli faaliyetler yapabilmesi için sosyal binalar yapacağız. Bu tesislerde düğün salonu ve taziye evi dahil spor alanı ve kapalı pazar alanı olacak. Mevcut belediye vatandaşlarını önemsemiyor ama AK Parti belediyeciliğinde vatandaşın böyle basit sorunları kalmayacak."

Ayrıca Hatipoğlu, Eskişehir Barosu'nu ziyaretinde Baro Başkanı Mustafa Elagöz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Avukatların yerel yönetimler hakkında fikir ve önerilerini dinleyen Hatipoğlu, projelerini anlattı.

Kaynak: AA / Politika

Eskişehir AK Parti Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SON DAKİKA HATAY'DA DEPREM | Hatay'da deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Hatay Samandağ depreminin büyüklüğü ne? KARABÜK İFTAR VAKTİ | Karabük'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? AĞRI İFTAR VAKTİ | Ağrı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ISPARTA İFTAR VAKTİ | Isparta'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Melsum Erdost kimdir? Melsum Erdost kaç yaşında, şarkıları neler? IĞDIR İFTAR VAKTİ | Iğdır'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Murat kaç yaşında? HAKKARİ İFTAR VAKTİ | Hakkari'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ | Gümüşhane'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Mart bu akşam hangi maçlar var? Bugün maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? GİRESUN İFTAR VAKTİ | Giresun'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Bayern Münih-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih-Lazio maçı şifresiz mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title