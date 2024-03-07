Nebi Hatipoğlu: Eskişehir'de alınan kararlar vatandaşların refahını düşünmüyor

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de yerel yönetimler tarafından vatandaşların refahını düşünmeden alınan kararları eleştirdi.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Eskişehirli vatandaşların her türlü talep ve şikayetlerini kendilerine iletmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İnfaz koruma memurlarına yeniden ücretsiz toplu taşıma hakkı tanınacağını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Çok mutlu olduğum bir şey; kentimizin her kesiminden, her platformdan hemşehrilerimiz bize şikayetlerini, taleplerini yağmur gibi iletiyor. Buradan söz veriyorum; infaz koruma memurlarımızın ücretsiz toplu taşıma kullanma hakları 1 Nisan sabahı derhal geri verilecek. Böyle 'Ben yaptım oldu' şeklindeki haksızlıklar Eskişehir'de bizimle birlikte son bulacak."