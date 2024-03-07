Üye Girişi
Haberler

Nebi Hatipoğlu: Eskişehir'de alınan kararlar vatandaşların refahını düşünmüyor

Güncelleme:

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de yerel yönetimler tarafından vatandaşların refahını düşünmeden alınan kararları eleştirdi. Hatipoğlu, infaz koruma memurlarına yeniden ücretsiz toplu taşıma hakkı tanınacağını belirtti.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de yerel yönetimler tarafından vatandaşların refahını düşünmeden alınan kararları eleştirdi.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Eskişehirli vatandaşların her türlü talep ve şikayetlerini kendilerine iletmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İnfaz koruma memurlarına yeniden ücretsiz toplu taşıma hakkı tanınacağını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Çok mutlu olduğum bir şey; kentimizin her kesiminden, her platformdan hemşehrilerimiz bize şikayetlerini, taleplerini yağmur gibi iletiyor. Buradan söz veriyorum; infaz koruma memurlarımızın ücretsiz toplu taşıma kullanma hakları 1 Nisan sabahı derhal geri verilecek. Böyle 'Ben yaptım oldu' şeklindeki haksızlıklar Eskişehir'de bizimle birlikte son bulacak."

Kaynak: AA / Politika

Eskişehir AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Avni Yıldırım kimdir? İYİ Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı Avni Yıldırım kimdir? Numan Cengiz kimdir? İYİ Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı Numan Cengiz kimdir? Veysel Ayık kimdir? İYİ Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan adayı Veysel Ayık kimdir? Burcu Köksal kimdir? Burcu Köksal kaç yaşında, nereli? Burcu Köksal hayatı ve biyografisi! Levent Gürbüz kimdir? İYİ Parti Ankara Bala Belediye Başkan adayı Levent Gürbüz kimdir? Alaattin Süer kimdir? İYİ Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Alaattin Süer kimdir? Sevin Çağlayan kimdir? İYİ Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Sevin Çağlayan kimdir? Fatih Koca kimdir? İYİ Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca kimdir? Zekeriya Ersarı kimdir? İYİ Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Zekeriya Ersarı kimdir? Hüseyin Bayındır kimdir? İYİ Parti Ankara Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır kimdir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 7-8 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kemal Babuccu kimdir? İYİ Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı Kemal Babuccu kimdir? Fehmi Kandemir kimdir? İYİ Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Fehmi Kandemir kimdir? Hilmi Özer kimdir? İYİ Parti Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title