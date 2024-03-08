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Nebi Hatipoğlu: Beni çekmeye çalıştıkları çukurun içinde olmayacağım

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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Hatipoğlu, Büyükerşen'in siyasetin seviyesini aşağı çekmeye çalıştığını belirterek, çukurun içinde olmayacağını ifade etti.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in partisinin Eskişehir mitinginde kendisine yönelik eleştirilerine ilişkin, "Beni çekmeye çalıştıkları çukurun içinde olmayacağım." ifadesini kullandı.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, görevden ayrılmasına kısa bir süre kalan Büyükerşen'in yalnızca koltuğunu değil tüm itibarını da bırakmaya kararlı gibi göründüğünü belirtti.

Kampanyalarının başından beri Büyükerşen'in yaşına hürmeten hiç laf etmediklerini ifade eden Hatipoğlu, "Bu şahıs siyasetin seviyesini aşağı çekmeye kararlı görünüyor. Kendisine şahsımla ilgili sözleri dolayısıyla cevap vermeye tenezzül etmeyeceğim. Beni çekmeye çalıştıkları çukurun içinde olmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükerşen'in, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belirli bir kadın imgesi üzerinden sarf ettiği "cinsiyetçi" sözlerin görmezden gelinecek bir durumunun olmadığını kaydeden Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye Başkanlığını emaneten bıraktığınız hanımefendinin kadınlar ile ilgili bu seviyesiz sözlere, her zamanki tavrına uygun şekilde, cevap vermemesi de şaşırtıcı değil. Bizim için tüm kadınlar, yaşı, mesleği, dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun eşit değerde ve önemdedir. Kadına yönelik her türlü aşağılayıcı ifade de kimden gelirse gelsin en ağır şekilde eleştirilmeyi ve kınanmayı hak eder. Belirli bir meslek grubu üzerinden söylediğiniz sözler insaf ve izan dışıdır. İnsanları, içinde bulundukları şartlar nedeniyle yargılamak kimsenin ne hakkıdır ne de haddi. Kendisini ağzından çıkan ama ne yazık ki yeterince düşünmeden söylendiği anlaşılan bu sözlerinizden ötürü tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyorum. Sözlerin benimle ilgili kısmına ise Eskişehirli hemşehrilerim 31 Mart günü sandıkta cevap verecekler."

Kaynak: AA / Politika

Yılmaz Büyükerşen Eskişehir AK Parti Politika Güncel Haberler

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