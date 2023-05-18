Nebati: Millet kararını verdi, Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan seçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Akdeniz İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda milletin kararını verdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçileceğini söyledi. Nebati, seçim kampanyası döneminde yapılan manipülasyonlara da değindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Bu ülke ve millet kararını verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar başkan seçecek." dedi.

Bakan Nebati, AK Parti Akdeniz İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, yeni hedeflere doğru koşmaya başladıklarını söyledi.

Seçime kadar hep beraber emek sarf edeceklerini dile getiren Nebati, Mersin'de "yarıda kalan işi" tamamlayacaklarını belirtti.

Dünyadaki birçok dergi ve gazetenin Recep Tayyip Erdoğan'ın galip gelmemesi için Millet İttifakı'na destek verdiğini aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mıza ağır ifadeler kullanarak duruşlarını sergilediler. O duruşlarını sergilerken her türlü operasyonu da bu ülkeye yapmaktan da geri durmadılar. Sosyal medya üzerinden başta kendi içlerinden çıkan ve aday olanlara karşı çok ciddi bir şekilde, tam bir FETÖ taktiğiyle sahte belgeler, videolar, fotoğraflarla alaşağı ettiler. AK Parti iktidarlarında hizmet etmiş bakanlarımızın bir kısmına ve üst düzey yöneticilerimizin başta da Cumhurbaşkanı'mız ve ailesine karşı utanmadan, sıkılmadan yine sosyal medya üzerinden sahte videolar, belgeler üreterek seçimin sabote edilmesi noktasında büyük bir çaba sarf ettiler ve sanki bu milleti akılsız, affedersiniz aptalmış gibi görerek aynı operasyonları, aynı yol ve yöntemlerle yaptılar. Bütün seçimlerde aynı şeyi yaptılar. 15 Temmuz'da başaramayınca sosyal medya üzerinden yollarına devam ettiler."

Bakan Nebati, seçim gecesi bu ülkede cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı hedefleyen belediye başkanlarının oy oranlarını manipüle ettiğini vurguladı.

Milletin yapılanları unutmayacağını aktaran Nebati, "Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanı'mız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler. Çünkü onların adayları mutfaktan çıkamayıp, mutfaktan seçim kampanyasını yürütürken yapmış olduğu bütün hesap kitaplar sosyal medya içerisindeki bir avuç taraftarları, trolleri ve bot hesaplarla yönetip ülke iktidarını alacaklarını zannettiler." diye konuştu.

Bu milletin ferasetinin onlara gereken dersi verdiğini belirten Nebati, şöyle devam etti:

"Bu millet, seçim kampanyası döneminde Diyarbakır'da farklı konuşup Trabzon'da farklı konuşanları, Trabzon'da farklı konuşup Mersin'de farklı ifadede bulunanları, Mersin'e gelenlerin sonra Kırklareli'ne, Tekirdağ'a, Yozgat'a gittiklerindeki ifadelerini nasıl değiştirdiğini çok iyi bilir. Bu millet, yalan dolan üzerinden siyaset yapanların ne söylediğini çok iyi bilir. Bu millet, yalan dolan üzerinden bu milletin bekasını ilgilendiren tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak ülküsüne karşı duranların hangi seviyelerle, kimlerle işbirliği yaptıklarını ve kimlerin sabote ettiklerini de çok iyi bilir ve onlara karşı da duruşunu net bir şekilde ortaya koyar.

"Seçmenlerine, üyelerine adeta ihanet ettiler"

Muhalefetin yüzde 1 alamayacak partilere adeta milletvekili ikram ettiğine değinen Nebati, "O partiye oy verip, o partiden beklentisi olan, partiye ciddi bir şekilde emek sarf eden seçmenlerine, üyelerine adeta ihanet ettiler. Yaptıkları şey üç kuruşluk pazarlıklarla ortaya koyan hesapsız, kitapsız bir sonuçtur. Bu ülke ve millet kararını verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar başkan seçecek." dedi.

Bakan Nebati, bayrak, millet, devlet, vatan denildiğinde canlarını düşünmediklerini ve geleceklerini de koltuk hesapları üzerinden yapmadıklarını belirtti.

Demokratik olgunluk, barış, kardeşlik ve huzur içerisinde bir seçim yapacaklarına değinen Nebati, hiç kimsenin birlik ve beraberliklerini bozamayacağını vurguladı.

"Bu milletin sevdalısıyız"

Yarım kalan işi tamamlayacaklarını yineleyen Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Biz odaklandık ve gerilmiş bir yay gibiyiz. Oradan çıkan ok, hedefine gider. Hiç kimse o okun yönünü değiştiremez. AK Parti, Cumhur İttifakı olarak bu milletin sevdalısıyız. Cumhur İttifakı içerisinde olan herkes şunu bilir; bu ülke, vatan için asla bizim içimizden, dışımızdan yanlış adam çıkmaz. Biz yolumuza çıktığımızda medeniyetimizin bize verdiği inançla, doğru bir şekilde, kültürümüze uygun bir şekilde, ailemizi, vatanımızı merkeze alarak yürümeye devam ederiz."

Bakan Nebati, Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin duasını aldığını belirterek, "Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.