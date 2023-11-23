2020 yılında Bursa İl Başkanlığı için Genel Merkez'den davet alan Nazım Maral, AK Parti Osmangazi Belediye başkan aday adayı oldu.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi, siyasi partilerde aday belirleme süreci heyecanlı bir şekilde başladı. Dün itibariyle aday adaylığı başvurularının tamamlandığı AK Parti'de de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bursa özelinde, partinin dikkat çeken isimleri dilekçelerini sunmak için başvuru tarihinin son gününü bekledi. Bu isimlerden biri olan Nazım Maral'ın, Osmangazi için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Enerji, teknoloji, tarım ve medya alanlarında faaliyet gösteren Marna Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Maral, İletişim Sanatları alanında yüksek lisansını tamamladı. Siyasi yaşamına Refah Partisi Gençlik Kolları'nda adım atan Maral, kurulduğu günden bu yana AK Parti saflarında yer almasıyla biliniyor. 2020 yılında Bursa İl Başkanlığı için Genel Merkez'den davet alan Maral, bir dönem de AK Parti Bursa İl Başkanlığı Yönetim Kurulu'nda bulundu. Nazım Maral evli ve 3 çocuk babası. - BURSA