Nazilli Belediyesi Hurdacılara ve Kağıt Toplayanlara Operasyon Düzenledi

Nazilli Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler ve idarenin tespiti üzerine şehir trafiğini tehlikeye atan ve görüntü kirliliğine neden olan hurdacılar ile 'çekçek' diye tabir edilen el arabalarıyla kağıt toplayanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hurdacılar ile 'çekçek' diye tabir edilen el arabalarıyla kağıt toplayanlara yönelik operasyon yapıldı.Sabah erken ve gece geç saatlerde yürütülen çalışmalar çerçevesinde; sokaklarda hurda, kağıt ve benzeri atık toplayanlar ekipler tarafından titizlikle tespit edilerek idari işlem yapıldı.

Hurda toplamak için kullanılan araçların görüntü kirliliğine neden olduğunu ve trafiği de tehlikeye attığını dile getiren yetkililer, okulların açılması ile birlikte yaya trafiğinin daha da hareketlendiğine dikkat çekti.

İdari işlem uygulandı

Şahısların kimlik kontrollerinin emniyet personellerince gerçekleştirildiğini dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Öncelikle Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimize ve ilçe emniyetimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Denetimlerde 20'nin üzerinde şahsa idari işlem uygulandı. Mallarına da ayrıca el konuldu. Gerekli talimatlarımızı verdik, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bu konuda hassasiyetlerine devam edecek" dedi. - AYDIN