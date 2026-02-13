Haberler

Milli Savunma Bakanlığı: "NATO unsurları, güvenilir caydırıcılığın simgesi olmaya devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin Almanya'da gerçekleştirdiği Steadfast Dart 2026 tatbikatına katılım sağladığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim, disiplin ve müttefik uyumuyla sahada güvenilir caydırıcılığın simgesi olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın NATO üyesi müttefik ülkelerin Almanya'da gerçekleştirdiği Steadfast Dart 2026 tatbikatına ilişkin açıklamasında, "NATO unsurları, müşterek harekat kabiliyeti ve ileri atış teknolojileriyle sahada güvenilir caydırıcılığın simgesi olmaya devam ediyor" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olarak nitelendirilen Steadfast Dart 2026'ne ilişkin görüntüler paylaştı. Görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden keskin nişancıların yanlarında Almanya ve İtalya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden askerler ile atış yaptığı anlar yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dakikalarca süren sessizlik. Milimetrik hesaplanan mesafe, rüzgar, zemin, nefes ve nabız kontrolü. Bu bir refleks değil; eğitim, disiplin ve müttefik uyumunun sonucudur. NATO unsurları, müşterek harekat kabiliyeti ve ileri atış teknolojileriyle sahada güvenilir caydırıcılığın simgesi olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu tatbikata 2 bin personelle katıldığı biliniyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
