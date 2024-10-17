NATO Savunma Bakanları Yüksek Görünürlüklü Projeler Niyet Mektuplarını İmzaladı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de aralarında yer aldığı NATO Savunma Bakanları tarafından 'Yüksek Görünürlüklü Projeler Niyet Mektupları' imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de aralarında yer aldığı NATO Savunma Bakanları tarafından, Brüksel'deki NATO Karargahında Yüksek Görünürlüklü Projeler Niyet Mektupları imza töreni gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.