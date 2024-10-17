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NATO Savunma Bakanları Yüksek Görünürlüklü Projeler Niyet Mektuplarını İmzaladı

NATO Savunma Bakanları Yüksek Görünürlüklü Projeler Niyet Mektuplarını İmzaladı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı NATO Savunma Bakanları, Brüksel'de Yüksek Görünürlüklü Projeler Niyet Mektuplarını imzaladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de aralarında yer aldığı NATO Savunma Bakanları tarafından 'Yüksek Görünürlüklü Projeler Niyet Mektupları' imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de aralarında yer aldığı NATO Savunma Bakanları tarafından, Brüksel'deki NATO Karargahında Yüksek Görünürlüklü Projeler Niyet Mektupları imza töreni gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Politika Savunma Brüksel Dünya Nato

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