NATO Savunma Bakanları Ukrayna'ya Askeri Destek Görüşecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları'nın iki gün sürecek toplantılarda Ukrayna'ya askeri destek, NATO'nun caydırıcılığı ve savunması, Irak ve İsrail'deki durumu görüşeceğini söyledi. Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile basına açıklamalarda bulundu.

Bakanların bugün ve yarın bir araya geleceğini belirten Stoltenberg, bu kapsamda bugün gerçekleştirilecek ABD liderliğindeki Ukrayna Temas Grubu toplantısında Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin görüşüleceğini ifade etti. Vilnius Zirvesi'nde kurulan NATO Ukrayna Konseyi'nin de bugün toplanacağını belirten Stoltenberg, bu toplantının Ukrayna ile ilişkileri güçlendireceğini ve Ukrayna'nın NATO üyeliği sürecinin ilerlemesine yardımcı olacağını söyledi.

Stoltenberg, yarın düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı'nda ise NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin değerlendirileceğini belirtti. Toplantılarda Irak'taki NATO varlığı gibi NATO misyonlarının ve operasyonlarının ele alınacağını kaydeden Stoltenberg, bakanların ayrıca Kosova'daki NATO varlığının arttırılması konusunu görüşeceğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı bilgi verecek

Bakanların Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Estonya arasındaki doğal gaz boru hattında meydana gelen hasarla ilgili değerlendirmelerde bulunacağını aktaran Stoltenberg, "Şu anda önemli olan ne olduğunu ve bunun nasıl olabileceğini tespit etmektir. Eğer bunun NATO'nun kritik altyapısına kasıtlı bir saldırı olduğu kanıtlanırsa bu elbette ciddiye alınacak, aynı zamanda birleşik ve kararlı bir yanıt verilecektir" dedi.

Stoltenberg, yarın aynı zamanda İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın son gelişmelerle ilgili bakanlara bilgi vereceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise kış aylarının Ukrayna'nın yaşayacağı en büyük zorluklardan biri olacağını belirterek, "Buna hazırlanıyoruz. Liderlerin desteğine ihtiyacımız var" dedi. Zelenskiy, Ukrayna'nın kış aylarında enerji altyapısını korumak için daha fazla hava savunmasına ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Ukrayna Savunma Temas Grubu toplandı

Stoltenberg ve Zelenskiy basına yaptıkları açıklamanın ardından NATO-Ukrayna toplantısına geçti. İkili toplantı sonrası bakanların katılımıyla Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Ukrayna'nın özgürce yaşayabilmesi amacıyla gerekenleri, ne kadar sürerse sürsün yerine getirmek için buradayız. Bu nedenle bugün, Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadele eden Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını görüşeceğiz" dedi. Temas Grubu'nun görevinin kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle iki katına çıktığını ifade eden Austin, "Ukrayna'nın mevcut zorluklarla mücadele edebilmesi için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamaya devam etmeliyiz. Bu nedenle, Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarını, özellikle de hava savunma ve mühimmatını karşılamak için buradayız. Buradaki birçok ülkenin hazırladığı yeni destek paketlerini duymayı sabırsızlıkla bekliyorum. ABD'nin Ukrayna'ya 200 milyon dolar değerindeki son güvenlik yardım paketini açıklamasından memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL