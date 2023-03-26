NATO: 'Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzca'

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a nükleer silah yerleştireceklerini dair açıklamasını "tehlikeli" ve "sorumsuzca" olarak nitelendirirken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Belarus'a yönelik...

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a nükleer silah yerleştireceklerini dair açıklamasını "tehlikeli" ve "sorumsuzca" olarak nitelendirirken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Belarus'a yönelik yeni yaptırım sinyali verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Belarus'a nükleer silah yerleştireceklerini açıklamasının ardından NATO Avrupa Birliği'nden (AB) açıklama geldi. NATO Sözcüsü Oana Lungescu yaptığı açıklamada, "Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzca. NATO tetikte ve durumu yakından izliyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda bizimkisini değiştirmeye sevk edecek herhangi bir değişiklik görmedik. Tüm NATO'yu korumaya ve savunmaya kararlıyız" dedi.

Rusya'nın NATO'nun nükleer paylaşımına dair yaptığı atıfların tamamen yanıltıcı olduğunu vurgulayan Lungescu, "NATO müttefikleri uluslararası taahhütlerine tamamen saygı duyarak hareket ederler. Rusya, en son Yeni START Antlaşması'na katılımını askıya alarak, silah kontrolü taahhütlerini sürekli olarak bozdu. Rusya taahhütlerine geri dönmeli ve iyi niyetle hareket etmelidir" diye konuştu.

"AB, daha fazla yaptırımla yanıt vermeye hazır"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, " Belarus'un Rus nükleer silahlarına ev sahipliği yapması gerginliğin sorumsuzca tırmandırılması ve Avrupa güvenliğine yönelik bir tehdit anlamına gelir. Belarus bunu hala durdurabilir, bu onların tercihi. AB, daha fazla yaptırımla yanıt vermeye hazır" dedi. - BRÜKSEL