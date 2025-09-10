NATO, Polonya Hava Sahasına İhale Eden Rus İHA'larını Düşürdü

NATO Sözcüsü Allison Hart, "Gece boyunca çok sayıda insansız hava aracı Polonya hava sahasına girdi. NATO hava savunması, gece saatlerinde Polonya hava sahasına giren dronların önlenmesine yardımcı oldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Varşova ile iletişimde" açıklamasını yaptı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırı sırasında Polonya hava sahasını defalarca ihlal eden Rusya'ya ait İHA'ların düşürüldüğü kaydedilmişti. NATO müttefiki bir ülkenin ilk kez kendi hava sahasında Rus hava unsuru vurduğu olaya ilişkin NATO Sözcüsü Allison Hart sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hart, "Gece boyunca çok sayıda insansız hava aracı Polonya hava sahasına girdi. NATO ve Polonya hava savunması, gece saatlerinde Polonya hava sahasına giren dronların önlenmesine yardımcı oldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Varşova ile iletişimde" ifadelerini kullandı.

Hart, NATO büyükelçilerinin sabah saatlerinde bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade ederek NATO'nun Polonya hava sahasına giren dronlar konusuna nasıl yanıt vereceğinin ele alınacağını aktardı. - BRÜKSEL