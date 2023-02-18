NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Bak, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin yıl dönümünü kutladı Açıklaması

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye ve NATO'nun bir aile olarak gelecekteki güvenlik tehditlerine karşı birlikte çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye ve NATO'nun bir aile olarak gelecekteki güvenlik tehditlerine karşı birlikte çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Bak, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

NATO'ya 1952'de üyeliğin gerçekleştiği 18 Şubat'ın, Türkiye için yalnızca güvenlik düşüncesiyle atılmış bir adım olmadığına işaret eden Bak, bu tarihin, aynı zamanda Türkiye'nin dünya barış, istikrar ve güvenliğine elinden gelen her türlü desteği sağlama kararlılığının somutlaştığı yıl dönümü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin NATO'da tam yetkiyle söz sahibi olduğunu vurgulayan Bak, "Biliyoruz ki NATO, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik sınamalarında Türkiye'nin yanında yer almaktadır. Bugün de ülkemizin deprem felaketi ile mücadelesinde NATO müttefiklerimiz yine en ön safta yer almakta, ülkemize kıymetli yardımlarını göndermekte, ülkemiz ile omuz omuza olduklarını bildirmektedirler." ifadelerini kullandı.

"Tehditlerin bertarafı için diyalog her zamankinden daha önemli"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, 15-16 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve deprem bölgesini ziyaret ettiğini anımsatan Bak, şunları kaydetti:

"Bu itibarla Türkiye ve NATO, bir aile olarak gelecekteki güvenlik tehditlerine karşı birlikte çalışmaya devam edecektir. Küresel boyutta yeni sınamalar ve tehditlerle karşı karşıya bulunduğumuz bu günlerde, tehditlerin bertaraf edilmesi için diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi her zamankinden daha önemli görünmektedir. Şüphesiz Türkiye bugüne kadar NATO'nun güvenlik şemsiyesinden faydalanmıştır, ancak ülkemizin NATO operasyonları ile misyonlarına yüksek düzeyli katılımı ülkemizin bir güvenlik tüketicisi değil, güvenlik sağlayıcısı olma niteliğinin somut bir göstergesidir.

NATO PA da üst düzeyde kurumsallaşmış bir parlamenter diplomasi kuruluşu olarak 60 yılı aşkın bir süredir parlamenter diyalog temelinde faaliyet göstermektedir. NATO PA, ittifakın yumuşak gücünün önemli bir unsuru olmaya devam etmektedir."

Bak, NATO PA Türk Delegasyonunun da müttefik ülkelerdeki muhataplarıyla yakın işbirliği içinde yaptığı yoğun çalışmalarıyla hem siyasi danışma sürecine katkıda bulunduğunu hem de demokrasinin dayanağı olan halk iradesinin NATO çalışmalarına yansıtılmasına aracı olduğunu vurguladı.

NATO PA Türk Delegasyonunun; barış, istikrar ve güvenliğe her türlü desteği sağlama kararlılığıyla çalışmalarına en etkin şekilde devam edeceğini belirten Bak, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 71. yılını kutladı.