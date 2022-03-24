NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Çin de dahil olmak üzere tüm devletleri, BM Şartı'nda yer alan egemenlik... - Haberler

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NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Çin de dahil olmak üzere tüm devletleri, BM Şartı'nda yer alan egemenlik...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından yayınlanan ortak bildiride,

NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Çin de dahil olmak üzere tüm devletleri, BM Şartı'nda yer alan egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası düzeni korumaya, Rusya'nın savaş çabalarını desteklemekten kaçınmaya ve...

NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Çin de dahil olmak üzere tüm devletleri, BM Şartı'nda yer alan egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası düzeni korumaya, Rusya'nın savaş çabalarını desteklemekten kaçınmaya ve Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı olacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. Çinli yetkililerinin son zamanlarda yaptığı açıklamalardan endişe duyuyoruz ve Çin'i, Kremlin'in özellikle savaş ve NATO hakkındaki yanlış söylemlerini büyütmeye son vermeye, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaya davet ediyoruz" denildi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Rusya, Savaş, Politika, Haberler

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