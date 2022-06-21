NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Macron ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Stoltenberg 28-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Madrid Zirvesi'ne dair gelişmeleri ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi. Fransa'nın NATO'daki kilit rolüne dikkat çeken Stoltenberg, Fransa'nın, NATO'nun Romanya'daki yeni savaş grubuna liderlik ettiğini ve Estonya ile Litvanya'daki savaş gruplarına da katkıda bulunarak müttefiklere karşı muhtemel saldırganlıkları caydırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Macron'a teşekkür

Stoltenberg, Charles de Gaulle uçak gemisi görev grubunun Akdeniz'in güvenliğini sağlamaya yardım ettiğini ve Fransa'nın da ittifakın doğu kısmındaki devriyeler için savaş uçakları konuşlandırdığını ifade etti. Stoltenberg ayrıca, Fransa'nın nükleer caydırıcılıktaki rolü, savunma harcamaları, terörizme karşı verdiği mücadele ve NATO'nun, Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğini daha da derinleştirme konusunda örnek teşkil ettiği için de Macron'a teşekkür etti. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu da toplantıya katıldı. - PARİS

İhlas Haber Ajansı / Politika