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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç'in NATO üyeliği konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç'in NATO üyeliği konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Politika Haberleri

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından İsveç'in NATO üyeliği konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Erdoğan ile yaptığı iyi bir görüşme sonrası, terörizm, caydırıcılık ve savunma konularında önemli kararlar alınacağını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından İsveç'in NATO üyeliği konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptıklarını kaydeden Stoltenberg, zirvede terörizm, caydırıcılık ve savunma konularında önemli kararlar alınacağını belirtti.

Stoltenberg, "İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg İsveç Politika Haberler

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