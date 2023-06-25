NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç'in NATO üyeliği konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından İsveç'in NATO üyeliği konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Erdoğan ile yaptığı iyi bir görüşme sonrası, terörizm, caydırıcılık ve savunma konularında önemli kararlar alınacağını belirtti.