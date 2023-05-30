Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Politika Haberleri

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanması vesilesiyle tebrik etti. Stoltenberg yaptığı açıklamada, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak olan NATO Zirvesi'ni, Ukrayna'ya destek, NATO'nun caydırıcılığı ve savunması ile İsveç'in NATO üyeliğini ele aldıklarını aktardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanması vesilesiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi için tebrik telefonları gelmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanması vesilesiyle tebrik etti. Stoltenberg yaptığı açıklamada, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak olan NATO Zirvesi'ni, Ukrayna'ya destek, NATO'nun caydırıcılığı ve savunması ile İsveç'in NATO üyeliğini ele aldıklarını aktardı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg Litvanya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title