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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Politika Haberleri

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeniden göreve seçilmesinden dolayı kutladı. Stoltenberg, Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi, Ukrayna'ya destek verilmesi, NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının güçlendirilmesi, İsveç'in NATO katılımının sonuçlandırılması gibi önemli konuları da ele aldıklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeniden göreve seçilmesinden dolayı kutladı.

Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini aktaran Stoltenberg, Vilnius'ta temmuzda yapılacak NATO Zirvesi, Ukrayna'ya destek verilmesi, NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının güçlendirilmesi, İsveç'in NATO katılımının sonuçlandırılması gibi önemli konuları da ele aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg İsveç Politika Haberler

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