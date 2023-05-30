NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti
Politika Haberleri
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika