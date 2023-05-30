NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi.