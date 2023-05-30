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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Politika Haberleri

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

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