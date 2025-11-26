NATO Genel Sekreteri Rutte: Rus Tehdidi Avrupa'nın Her Yerinde Var

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu Rusya kaynaklı tehdidin sadece kıtanın doğu kanadıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Vilnius ile Valencia arasındaki farkı biliyor musunuz? Beş dakika. En yeni Rus füzelerinin İspanya'ya ulaşması bu kadar sürecek" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dönük çabalar ve artan Rusya kaynaklı tehditlere ilişkin yaptığı açıklama ile Avrupalıları uyardı. Rutte, Almanya Redaksiyon Ağı (RND) haber portalına yaptığı açıklamada Avrupa'nın karşı karşıya olduğu Rusya kaynaklı tehditlerin sadece kıtanın doğu kanadı ile sınırlı olmadığını söyledi. Mark Rutte, "Vilnius ile Valencia arasındaki farkı biliyor musunuz? Beş dakika. En yeni Rus füzelerinin İspanya'ya ulaşması bu kadar sürecek. Bu füzeler ses hızının beş katı hızla ilerliyor. Konvansiyonel önleme füzeleriyle onları vuramazsınız. Yani sadece doğu kanadındaki Litvanya'nın endişelenmesi gerektiğini, diğer ülkelerin güvende olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Hepimiz doğu kanadındayız" diye konuştu.

"Bir barış planı olsa bile Rusya Avrupa için uzun süreli bir tehdit"

Rutte, ABD'nin Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dönük planına ilişkin olarak ise " Bir barış planı üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra Rusya'nın artık bir tehdit oluşturmadığı yanılgısına düşmemek gerekir. Bir barış planı olsa bile, Rusya Avrupa için uzun süreli bir tehdit olmaya devam ediyor. Eğer bir Rus başkanı, tarihi yeniden yazması gerektiği gibi yanlış bir inanç uğruna bir milyon vatandaşını feda etmeye hazırsa, o zaman Rusya'dan gelebilecek her türlü tehdide hazırlıklı olmalıyız" uyarısında bulundu.

NATO üyelerinin savunmaya çok daha fazla yatırım yapmasının nedeninin de Rusya'nın uzun bir süre daha kalıcı bir tehdit olmaya devam etmesinden kaynaklandığını belirten Rutte, "Barışa giden yolda hedefimize ulaşmaktan hala çok uzağız. Bu barış planı, Ukrayna ve ABD arasındaki görüşmelerin temelini oluşturuyor. Bazı güçlü unsurlar içeriyor, ancak daha fazla çalışma ve müzakere gerektirecek bazı zorlu unsurlar da var. Cenevre'deki görüşmeleri gerçek bir başarı. Umarım barış yakında geri döner" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın NATO üyeliği için Rusya'nın veto hakkı yok ama ittifak içinde itirazlar var"

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'nın İttifaka üyeliği konusunda Moskova'nın vetosunu kabul etmeyeceğini açıkladı. Rutte, "Rusya'nın kimin NATO üyesi olacağı konusunda söz hakkı ve veto hakkı yok. Ancak, NATO içinde yeni bir üyenin kabulünün oy birliği gerektirdiğini ve şu anda birçok müttefik buna karşı çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mark Rutte, "Barış planına bakıp Putin'in bir daha Ukrayna'ya saldırmamasını sağlamak istiyorsak, NATO üyeliği bir seçenek değilse, en azından Rusya'nın Ukrayna'ya tekrar saldırmasını engelleyecek kadar güçlü güvenlik garantileri oluşturmalıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri bunun için de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin uzun vadede güçlü kalmasının, Gönüllüler Koalisyonu'nun katkısının ve ABD'nin güvenlik garantilerine nasıl katkıda bulunacağının önemli olduğunu belirtti. - BERLİN