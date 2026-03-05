NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'de İran füzesinin düşürülmesine ilişkin, "Madde 5 burada yürürlükte değil ve kimse bundan söz etmiyor. En önemli nokta, rakiplerimizin dün NATO'nun ne kadar güçlü ve dikkatli olduğunu görmüş olmaları. NATO çok güçlü ve çok dikkatli" dedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'de İran füzesinin düşürülmesine ilişkin, "Madde 5 burada yürürlükte değil ve kimse bundan söz etmiyor.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'de İran füzesinin düşürülmesine ilişkin, "Madde 5 burada yürürlükte değil ve kimse bundan söz etmiyor. En önemli nokta, rakiplerimizin dün NATO'nun ne kadar güçlü ve dikkatli olduğunu görmüş olmaları. NATO çok güçlü ve çok dikkatli" dedi. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı