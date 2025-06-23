NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "İran nükleer silah geliştirmemeli. Müttefikler İran'a Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT)...
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "İran nükleer silah geliştirmemeli. Müttefikler İran'a Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için defalarca çağrıda bulunmuşlardır" dedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "İran nükleer silah geliştirmemeli. Müttefikler İran'a Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için defalarca çağrıda bulunmuşlardır" dedi. - LAHEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika