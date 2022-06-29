NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den açıklama - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den açıklama

İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı güçlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla gelişmiş bir destek paketinin onaylandığı söyleyerek, "Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova da dahil olmak üzere Rus saldırganlığı riski altındaki diğer...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı güçlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla gelişmiş bir destek paketinin onaylandığı söyleyerek, "Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova da dahil olmak üzere Rus saldırganlığı riski altındaki diğer tüm ortaklar için siyasi ve pratik desteği artırma konusunda anlaştık" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Jens Stoltenberg Gürcistan Ukrayna Politika Güncel Haberler

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