NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de önemli" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Ukrayna'ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO- Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de önemli" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika