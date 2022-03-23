NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de... - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de önemli" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Ukrayna'ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO- Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de önemli" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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