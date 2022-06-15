"Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getirdi" - Haberler

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"Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getirdi"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
'Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getirdi'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getirdi" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getirdi" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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