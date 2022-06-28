NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan ortak momerandumun ardında yaptığı açıklamada, "İsveç ve...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan ortak momerandumun ardında yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye tam destek sözü verdi" dedi.
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan ortak momerandumun ardında yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye tam destek sözü verdi" dedi.
İhlas Haber Ajansı / Politika