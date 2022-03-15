NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tüm NATO üyesi ülkelere seslenerek savunma bütçelerini en az yüzde 2'ye ulaşması çağrısında bulunarak, "Barış... - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tüm NATO üyesi ülkelere seslenerek savunma bütçelerini en az yüzde 2'ye ulaşması çağrısında bulunarak, "Barış...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tüm NATO üyesi ülkelere seslenerek savunma bütçelerini en az yüzde 2'ye ulaşması çağrısında bulunarak,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tüm NATO üyesi ülkelere seslenerek savunma bütçelerini en az yüzde 2'ye ulaşması çağrısında bulunarak, "Barış ve özgürlük ile değerlerimizi korumak için bunu yapmamız şart" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tüm NATO üyesi ülkelere seslenerek savunma bütçelerini en az yüzde 2'ye ulaşması çağrısında bulunarak, "Barış ve özgürlük ile değerlerimizi korumak için bunu yapmamız şart" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Jens Stoltenberg, Özgürlük, Politika, Haberler

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