NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tüm NATO üyesi ülkelere seslenerek savunma bütçelerini en az yüzde 2'ye ulaşması çağrısında bulunarak, "Barış ve özgürlük ile değerlerimizi korumak için bunu yapmamız şart" dedi. - BRÜKSEL

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