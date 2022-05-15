NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, &quot;Tüm müttefikler, NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine hak... - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefikler, NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine hak...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Tüm müttefikler, NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine hak...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefikler, NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine hak kazandığı konusunda hemfikirdir.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefikler, NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine hak kazandığı konusunda hemfikirdir. NATO'ya katılmak Finlandiya, İsveç ve Avrupa için tarihi bir an olacak" dedi. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Jens Stoltenberg, Finlandiya, İsveç, Politika, Haberler

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