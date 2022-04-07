NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Savaş devam ettiği sürece elbette Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek ancak savaşın Ukrayna ötesine... - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Savaş devam ettiği sürece elbette Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek ancak savaşın Ukrayna ötesine...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Savaş devam ettiği sürece elbette Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek ancak savaşın Ukrayna ötesine...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Savaş devam ettiği sürece elbette Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek ancak savaşın Ukrayna ötesine tırmanma riski de var. NATO'nun tam olarak odaklandığı şey, bu tırmanmayı önlemek" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Savaş devam ettiği sürece elbette Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek ancak savaşın Ukrayna ötesine tırmanma riski de var. NATO'nun tam olarak odaklandığı şey, bu tırmanmayı önlemek" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Savaş, Politika, Haberler

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