NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Savaş devam ettiği sürece elbette Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek ancak savaşın Ukrayna ötesine tırmanma riski de var. NATO'nun tam olarak odaklandığı şey, bu tırmanmayı önlemek" dedi. - BRÜKSEL

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