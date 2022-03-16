NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife... - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife aldığını ifade ederek, "Rusya'nın saldırıları devam ettirme kapasitesini hafife almamalıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife aldığını ifade ederek, "Rusya'nın saldırıları devam ettirme kapasitesini hafife almamalıyız" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Rusya Devlet Başkanı, Jens Stoltenberg, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Haberler

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