NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife aldığını ifade ederek, "Rusya'nın saldırıları devam ettirme kapasitesini hafife almamalıyız" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife aldığını ifade ederek, "Rusya'nın saldırıları devam ettirme kapasitesini hafife almamalıyız" dedi. - BRÜKSEL
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika