NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Müttefikler ağır silah ve uzun... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getirdi" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getirdi" dedi. - BRÜKSEL İhlas Haber Ajansı / Politika Jens Stoltenberg Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, 'Müttefikler ağır silah ve uzun... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.