Stoltenberg: "Bu, Putin'in savaşı"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başbakan Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Putin'in savaşı. Savaşı durdurmalı, askerlerini geri çekmeli ve iyi niyetle diplomasi yolunu seçmeli" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'yı ziyaret ederek Başbakan Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarına "Almanya, Avrupa'nın, translatlantik ittifakımızın kalbinde" ifadeleri ile başlayan Stoltenberg, Almanya Başbakanı Scholz'un liderliğinin Avrupa'nın güvenliği için bugün çok daha büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Rusya'nın Ukrayna operasyonuna yönelik konuşan NATO Genel Sekreteri, "Putin'in Ukrayna savaşı barışı sarstı ve dünyayı şok etti. Cesur Ukrayna halkı ve silahlı kuvvetlerini saygıyla anıyoruz. Onların cesareti ve karlılığı hepimizin ilham kaynağı. BM Sözleşmesi kapsamındaki meşru müdafaa haklarını korumaya destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Almanya'nın 120 bin mülteciyi kabul ettiğini sözlerine ekleyen Stoltenberg, "Bu Almanya'nın cömertliğini ve dayanışmasını gösteriyor. NATO'nun çatışmanın tırmanmasını engelleme sorumluluğu var" dedi.

"Bu Putin'in savaşı" diyen Stoltenberg, "Savaşı durdurmalı, askerlerini geri çekmeli ve iyi niyetle diplomasi yolunu seçmeli" ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Scholz'un çabalarını takdirle karşıladığını sözlerine ekleyen NATO Genel Sekreteri, "Büyük bedel ödüyor. Sert yaptırımlar, Putin'in savaş makinelerine zarara uğratıyor. Uluslararası yaptırımların uygulanmasındaki önemli rolü için Almanya'ya teşekkür ediyorum. Almanya aynı zamanda, Litvanya'da askerlerin arttırılması, Romanya'daki savaş jetlerinin ve gemilerinin devriye görevleri ile diğer NATO müttefiklerinin savunması ve korunmasına da yardımcı olmak için adımlar atıyor" ifadelerini kullandı.

Scholz: "Rusya bütün sorunların barışçıl yollarla çözülmesi çabalarımızı reddetti"

Şansölye Olaf Scholz ise, Putin'in her gün Ukrayna'ya ölüm ve acı getirdiğini söyledi. Savaşı engellemek adına bütün çabalarının sonuçsuz kaldığına değinen Scholz, "Stoltenberg ile Ocak ayında yaptığımız son görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını engelleme ümidimiz vardı. Ne yazık ki Rusya bütün sorunların barışçıl yollarla çözülmesi çabalarımızı reddetti ve şiddete başvurarak komşusuna saldırdı. Gün be gün Putin, Ukrayna'ya acı ve ölüm getiriyor. Bu arada kendi halkına da acı çektiriyor. Ukrayna'daki halkların durumu bizleri derinden etkiliyor. Aynı zamanda komşularına karşı yürütülen savaşa gönderilen genç Rus askerlerinin kaderi de bizleri üzüyor. Rus halkı bilsin ki çocuklarının ölümünden ve yaralanmasından Putin sorumludur" dedi.

"NATO bu savaşa katılmayacak"

Silahları bir an önce susturmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğinin altını çizen Scholz, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkelerini savunan ve Rus saldırılarına direnen cesur Ukraynalıların yanındayız; ekonomik yardım, insani yardım ve şu anda yaptığımız gibi askeri teçhizat sevkiyatlarıyla. Almanya kendine düşeni yapıyor ve yapacaktır. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi NATO bu savaşa katılmayacak."

Alman Başbakan konuşmasında, Stoltenberg ile ele alacakları diğer konunun Ukrayna Savaşı'nın NATO üzerindeki etkileri olacağını belirtti.

"NATO, bütün üyelerinin güvenliğini sağlamalı ki bu birliğin temel görevidir" diyen Scholz, doğu kanadındaki üyeleri korumak adına NATO bünyesinde pek çok kararlar alındığına değindi. Almanya'nın üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini söyleyen Scholz, gerekli olan her şeyi yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Savunmaya 100 milyar euro

Alman Başbakan, son gelişmeler üzerine savunma bütçelerini artırma kararı aldıklarını ve bunu mecliste ele aldıklarını kaydetti. Scholz, "Dün kabinede savunma ve caydırıcılığı artırmak adına ek yatırımlar yapma konusunu ele aldık. Bu, birliğin daha da güçlenmesine de yardımcı olacaktır. Yıllık gelirimizin yüzde ikisine tekabül eden 100 milyar euroyu savunma bütçesine ayıracak olmamız bu konudaki kararlılığımızı göstermektedir" ifadelerini kullandı. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı / Politika