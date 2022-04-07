NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasıdır. - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasıdır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasıdır.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasıdır.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasıdır. NATO doğrudan çatışmaya dahil olmayacak ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ancak aynı zamanda Ukrayna'ya birçok konuda destek sağlıyoruz" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Asker, Politika, Haberler

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