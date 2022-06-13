Stoltenberg : "Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halindeyiz" - Haberler

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Stoltenberg : "Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halindeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Stoltenberg : 'Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halindeyiz'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade ederek,...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade ederek, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söyledi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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