NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere Ankara'ya gelecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Toplantıda Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak zirveye hazırlık için Ukrayna dahil birçok konunun ele alınacağını belirten Stoltenberg, toplantının kapsamlı bir gündemi olduğunu söyledi. NATO müttefikleri ve ortaklarının son aylarda Ukrayna'ya benzeri görülmemiş seviyede destek sağladığını hatırlatan Stoltenberg, gayrıresmi toplantıda ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya üyelik hedeflerinin değerlendirileceğini ifade etti. Tüm müttefiklerin Ukrayna'nın İttifak'ın bir üyesi olacağı konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Stoltenberg, Moskova'nın NATO'nun genişlemesini veto etme hakkı bulunmadığını kaydetti.

RUSYA BU SAVAŞI KAZANMAMALI"

Rusya'nın ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşı kazanmaması gerektiğini vurgulayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bu savaşta Ukrayna'nın galip gelmesini sağlamalıyız. Savaş sona erdiğinde tarihin tekerrür etmemesini, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu saldırganlığının bitmesini sağlamalıyız" dedi. Toplantıda caydırıcılık ve savunma dahil diğer konuları da ele alacaklarını ifade eden Stoltenberg, savunma harcamalarının arttırılması ihtiyacının görüşüleceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlarının NATO'nun Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile ortaklığının güçlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunacağını dile getiren Stoltenberg, "Ayrıca müttefiklerin en kısa sürede İttifak'ın tam üyesi olması İsveç'e güçlü destek vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"YAKIN ZAMANDA ANKARA'YA GİDECEĞİM"

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan NATO Genel Sekreteri, " İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmenin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in NATO üyeliğini mümkün olan en hızlı şekilde nasıl sağlayabileceğimizi görüşmek için yakın zamanda Ankara'ya da gideceğim" diye konuştu.

"İSVEÇ'TE YENİ TERÖRLE MÜCADELE YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tüm müttefiklerin çıkarına olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Bugünden itibaren İsveç'te yeni terörle mücadele yasası yürürlüğe girecek. Bu yasa aslında bir fark oluşturuyor. Bu İsveç'in sadece Türkiye'nin değil Avrupa Birliğinin ve diğerlerinin de değerlendirmesine göre terör örgütü olan PKK dahil olmak üzere, terörle mücadeleyi hızlandırmak için yeni adımlar attığını gösteriyor. Bu nedenle, hem İsveç'te yürürlüğe giren daha güçlü yasaları hem de İsveç ile Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.