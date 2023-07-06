NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç'in NATO Üyeliği İçin İlerleme Kaydedildiğini Açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, "Toplantıda hepimiz iyi bir ilerleme kaydettiğimiz konusunda mutabık kaldık. Hepimiz İsveç'in tam üyeliğinin tüm müttefiklerin güvenlik çıkarına olduğu konusunda mutabık kaldık. ve hepimiz bu süreci mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Bu sürecin bir sonraki adımı olarak Pazartesi günü Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson ile bir toplantı düzenleyeceğim" dedi.Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022'de imzalanan 'Üçlü Muhtıra'da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın 5'inci toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde Finlandiya ve İsveç'ten heyetlerin de katılımlarıyla bugün Brüksel'de gerçekleşti.Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin katıldığı verimli bir toplantıya başkanlık ettim. Bir yıl önce Madrid Zirvesi'nde tüm müttefikler Finlandiya ve İsveç'i ittifakımıza katılmaya davet etme kararı almışlardı. Finlandiya ve İsveç ayrıca Türkiye ile Üçlü Memorandum imzalayarak üyeliklerinin önünü açmışlardır. O tarihten bu yana Finlandiya ve İsveç, terörle mücadele, organize suçlar ve diğer ortak güçlükler konusunda işbirliğini güçlendirmek üzere Daimi Ortak Mekanizma toplantıları da dahil olmak üzere bu mutabakatı uygulamaya koymuştur. Tüm müttefikler terörizme karşı birlikte durmaktadır. Önümüzdeki hafta yapılacak olan NATO Zirvesi'nde de terörizmin her türlü biçim ve tezahürüne karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha teyit edeceğiz. Nisan ayında Finlandiya'yı NATO ailesine kabul ettik. Bu, ortak güvenliğimiz açısından oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika