NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi.