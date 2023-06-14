NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile...
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika