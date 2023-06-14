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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, 'Erdoğan ile...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile...

Politika Haberleri

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Jens Stoltenberg İsveç Politika Haberler

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