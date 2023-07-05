NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Görev Süresi Uzatıldı

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim 2024 tarihine kadar uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakanlık, Stoltenberg'in ülkemizle yakın iş birliği ve dayanışma sergilemesini tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin uzatılmasına ilişkin, "NATO Konseyi'nin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresini 1 Ekim 2024 tarihine kadar uzatmasına dair kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Görevi süresince ülkemizle yakın iş birliği ve dayanışma sergileyen Genel Sekreter Stoltenberg'i tebrik ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, 30 Eylül 2023 tarihinde görev süresi dolacak olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim 2024 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"NATO Konseyi'nin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresini 1 Ekim 2024 tarihine kadar uzatmasına dair kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Görevi süresince ülkemizle yakın iş birliği ve dayanışma sergileyen Genel Sekreter Stoltenberg'i tebrik ediyoruz.

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana terörizm de dahil olmak üzere artan tehdit ve sınamalar karşısında İttifakın birlik ve dayanışmasının korunması yolunda gayret gösteren Genel Sekreter Stoltenberg'in gerekli liderliği sergilemeye devam edeceğine inanıyoruz."