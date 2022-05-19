- Stoltenberg: "Finlandiya, İsveç ve Türkiye ile temas halindeyiz"

"NATO'da önemli kararlar konusunda farklı görüşlere sahip olmak nadir görülen bir durum değil"

KOPENHAG - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasına ilişkin, "Finlandiya, İsveç, Türkiye ve tüm müttefiklerle yakın temas halindeyiz. Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri ele alıyoruz. NATO'da önemli kararlar konusunda farklı görüşlere sahip olmak, nadir görülen bir durum değil" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret çerçevesinde Danimarka'ya geldi. Genel Sekreter Stoltenberg, başkent Kopenhag'da Mette Frederiksen ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Ukrayna'daki savaşa değinen Stoltenberg, "NATO, Ukrayna'nın BM şartında yer alan meşru müdafaa hakkını tam olarak desteklemektedir. Danimarka da dahil olmak üzere müttefiklerin Ukrayna'ya desteklerini artırmalarının nedeni budur. Ukrayna bu savaşı kazanabilir" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Şimdi tarihi kararlar alınıyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için başvuru yapmasını memnuniyetle karşılıyorum. Hem İsveç'i hem de Finlandiya'yı NATO üyeliği konusunda hızlı bir karara varacağımızdan eminim. Üye olduklarında AB nüfusunun yüzde 96'sı bir NATO ülkesinde yaşıyor olacak" dedi.

NATO ve Avrupa Birliği'nin şu anda her zamankinden daha yakın bir şekilde birlikte çalıştığını belirten Stoltenberg, "Ukrayna'yı destekliyoruz, aynı zamanda askeri hareketlilik, denizcilik sorunları, siber ve Batı Balkanlar konularında birlikte çalışıyoruz. Avrupa Birliği'nin savunma konusundaki çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Doğru şekilde yapıldığında bu, NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni güçlendirecektir. Bu aynı zamanda transatlantik ittifakına da fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Finlandiya, İsveç, Türkiye ve ayrıca tüm müttefiklerle yakın temas halindeyiz"

Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasına ilişkin, "Finlandiya, İsveç, Türkiye ve ayrıca tüm müttefiklerle yakın temas halindeyiz. Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri ele alıyoruz. Türkiye güvenlik endişelerini gündeme getiriyor, sorunları gündeme getiriyor. Elbette tek yol, oturup ortak bir zemin bulmak" ifadelerini kullandı.

NATO üyelerinin farklı görüşlere sahip olmasının alışılmadık bir durum olmadığını söyleyen Stoltenberg, "NATO'da önemli kararlar konusunda farklı görüşlere sahip olmak nadir görülen bir durum değil. Fikir ayrılıkları olduğunda oturup çözüm bulma konusunda NATO'da çok fazla deneyime sahibiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Politika