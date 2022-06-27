Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geleceğini söyledi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geleceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geleceğini söyledi. Stoltenberg, "Görüşme davetini kabul ettikleri için çok memnunum" dedi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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