NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "NATO kimyasal, biyolojik ve nükleer tehditlerden korumak için Ukrayna'ya...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "NATO kimyasal, biyolojik ve nükleer tehditlerden korumak için Ukrayna'ya ekipman sağlayacak" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "NATO kimyasal, biyolojik ve nükleer tehditlerden korumak için Ukrayna'ya ekipman sağlayacak" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika