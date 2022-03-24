NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Bunun geniş çaplı sonuçları olacaktır.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Bunun geniş çaplı sonuçları olacaktır. Bu hem Ukrayna halkını etkileyecek hem de bölgedeki NATO ülkelerini tehdit edecek duruma yol açacaktır. Kimyasalların çevreye yayılması tehlikesi ortaya çıkacaktır. Rusya'nın geçmişte Suriye'de kimyasal silahlar kullanılmasına destek olduğunu da biliyoruz" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Jens Stoltenberg, Kimyasal, Ukrayna, Politika, Haberler

title